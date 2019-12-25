Студенты МГОУ представили проекты будущего устройства мира

В Московском государственном областном университете (МГОУ) прошло расширенное заседание дискуссионного клуба молодежи по подготовке национально-ориентированных просветительских кадров, которое состоялось благодаря совместной работе МГОУ и Фонда Андрея Первозванного.

Заседание проводилось в формате студенческой интеллектуальной игры «Проектируемое мироустройство: молодежь как проектировщик нового мира», в которой приняли участие студенты факультета истории, политологии и права.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась исполняющий обязанности ректора МГОУ Вероника Запалацкая. Она поблагодарила Фонд Андрея Первозванного за то, что МГОУ выступает в качестве площадки для проведения столь значимых социальных мероприятий, которые приобретают системно-взвешенный характер и способствуют лучшему развитию университета и, в первую очередь, развитию студенчества.

«Предлагаемый формат студенческой игры — это та форма, в которой соединяются четыре важные компетенции: умение коммуницировать, умение искать решение совместно — кооперация, критическое мышление и, конечно же, креативность», — сказала ВероникаЗапалацкая.

Владимир Бушуев, директор Фонда Андрея Первозванного, рассказал участникам, какие крупные и важные мероприятия ждут их в 2020 году и чему они будут посвящены. Особенно он отметил одно из событий, назвав его феноменальным — «Русская духовная музыка».

Будет проведено несколько концертов в Москве, Париже, Белграде, Стокгольме, Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее, где соберутся объединенные современные оркестры, которые исполняют русскую духовную музыку.

Общий замысел интеллектуальной игры обрисовал декан факультета истории, политологии и права МГОУ Вардан Багдасарян. Студенты выступали в качестве проектировщиков грядущего мироустройства и смогли представить, что они на настоящем учредительном конгрессе.

Команды представили проекты по трем идеологическим платформам: либеральной глобализации; альтер-глобализации на социалистической платформе; консервативно-традиционалистской модели мироустройства и цивилизационного многообразия. Задачей команд было убедить жюри и зрителей в преимуществах презентуемой модели.

Жюри оценивало игру команд по пяти критериям: убедительность презентации, адаптивность по отношению к представляемой идеологии, креативность, ответы на вопросы и резюмирование команд.

В результате оценок жюри и зрительного зала победила команда, представляющая консервативную платформу. Второе место заняла команда сторонников альтер-глобализации на социалистической платформе, третье — команда, презентовавшая проект либеральной глобализации.

В марте этого года прошла первая историческая студенческая игра в рамках проекта «Хрупкий мир: от Лиги Наций к ООН», в которой приняли участие студенты пяти вузов, а МГОУ стал победителем.