Подмосковье 06 декабря 2022, 09:26 Студенты МГОУ получили награды движения «Школа безопасности»

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Студенты факультета безопасности жизнедеятельности МГОУ получили награды детско-юношеского движения «Школа безопасности». Награждение прошло в ходе всероссийского фестиваля «От предмета ОБЖ к безопасной жизни» и гала-концерта конкурса «Наш безопасный мир. Голос безопасности».

Медали «За пропаганду культуры безопасности» вручили Анне Гусевой и Анастасии Пономаревой. Также студенты получили награды «За добрую волю», почетные грамоты и благодарственные письма.

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В фестивале участвовали победители и призеры всероссийских и международных конкурсов, а также кадеты, курсанты, школьники, педагоги и другие. На нем прошли выставка «Вектор будущего» и мастер-классы. За помощь отметили студентов из спасательного отряда ВСКС МГОУ.

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