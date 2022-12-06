06 декабря 2022, 09:26
Студенты МГОУ получили награды движения «Школа безопасности»
Студенты факультета безопасности жизнедеятельности МГОУ получили награды детско-юношеского движения «Школа безопасности». Награждение прошло в ходе всероссийского фестиваля «От предмета ОБЖ к безопасной жизни» и гала-концерта конкурса «Наш безопасный мир. Голос безопасности».
Медали «За пропаганду культуры безопасности» вручили Анне Гусевой и Анастасии Пономаревой. Также студенты получили награды «За добрую волю», почетные грамоты и благодарственные письма.
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В фестивале участвовали победители и призеры всероссийских и международных конкурсов, а также кадеты, курсанты, школьники, педагоги и другие. На нем прошли выставка «Вектор будущего» и мастер-классы. За помощь отметили студентов из спасательного отряда ВСКС МГОУ.
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Студенты
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