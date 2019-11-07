  • Студенты МГОУ поборолись за Кубок ректора по КВН

    07 ноября 2019, 19:01

    Алена Собкалова, Анастасия Соловьева, Ольга Гавриш

    В Московском государственном областном университете прошла праздничная игра КВН. За Кубок ректора боролись 15 команд, которые представляют факультеты.
    Студенты МГОУ поборолись за Кубок ректора по КВН | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В студенческом КВН все, как и в любой лиге этой игры. Молодежь шутит про политику, проблемы поколений и, конечно, про студенческую жизнь. Опытные игроки рассказали, над чем шутить не стоит, а на какие темы делают ставку.

    «Достаточно различные. Затрагиваем как студенческую жизнь, так и бытовые какие-то вопросы. Судя по реакции и. о. ректора, опасных номеров нет», — отметила Карина Празднова, актриса команды «Черный бумер», студентка экономического факультета.

    Студенты МГОУ поборолись за Кубок ректора по КВН | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Исполняющая обязанности ректора Вероника Запалацкая высоко оценила юмор и актерскую игру ребят.

    «Студенты — особые люди, которые замечают все. Даже то, что не видно глазу. Обычно затирается. И очень важно получать обратную реакцию», — сказала Вероника Запалацкая, и. о. ректора МГОУ.

    Несмотря на то, что игра — на кубок ректора, оценивают выступление все члены жюри. И, по их мнению, лучший номер был у команды факультета русской филологии.