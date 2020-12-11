Студенты МГОУ обучили подмосковных школьников промышленному дизайну

Студенты и преподаватели факультета технологии и предпринимательства МГОУ провели для школьников Подмосковья мастер-классы. Они рассказали ребятам о новом профиле в вузе — промышленном дизайне. Обучатся по новому направлению ребята смогут уже в следующем году.

Источник фото: телеканал «360»

«Промышленный дизайн включает в себя все вещи, которые нас с вами окружают. Это инструменты, это машины, телефоны, мебель. И их нужно разрабатывать, их нужно моделировать, проверять на прочность, делать эстетическими и удобными», — отметил Алексей Хаулин, декан факультета технологии и предпринимательства МГОУ.

Ребят не только направили в выборе профессии. Наставники поделились своими фишками. Они будут помогать школьникам с их проектами. У новичков же развеяли миф: моделирование — это не копирование. Это творчество, подкрепленное техническими знаниями.

«Можно, конечно, всегда зайти в интернет, найти модель и напечатать, но, как правило, человек садится за 3D-принтер с какой-то своей задачей, своей потребностью, которую приходится делать самому», — пояснил Александр Лисявский, студент факультета технологии и предпринимательства МГОУ.

Источник фото: телеканал «360»

Работы учеников становятся деталями интерьера. Александр, например, сам смоделировал и изготовил часы-ночник. Когда-то с ними он выигрывал конкурсы, сейчас они стали частью домашнего интерьера у студента.

Ксения Горбунова занимается дизайном всего год, но уже добилась хороших результатов. Пока все закупаются новогодними украшениями в магазинах, девушка вырезает снежинки на современном оборудовании.

«Через флешку мы на компьютер закинем снежинки, подключим плотер к компьютеру и распечатаем их на самоклеящейся бумаге», — рассказала Ксения Горбунова, ученица 10 класса гимназии № 16 «Интерес».

Промышленный дизайн — необходимость в современной жизни. Такие мастер-классы нравятся ученикам. И преподаватели подход одобряют.

«Во-первых, потому что они видят практическое применение того, чему они учатся. Во-вторых, это, конечно, интересно школьникам, потому что они понимают, куда дальше они могут пойти учиться и где потребуются те знания, которые они получают на уроках», — подчеркнула Ирина Снегирева, директор гимназии № 16 «Интерес».

19 октября ребята смогут прийти на онлайн-встречу к наставникам из вуза. На день открытых дверей в Московском государственном областном университете будут на связи с каждым умельцем.

Трансляция дня открытых дверей на YouTube начнется 19 декабря, в 11 часов утра. Ссылку можно найти на сайте МГОУ, в разделе «Абитуриенту».