Подмосковье 02 сентября 2022, 08:56 Поделиться Telegram

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Viber Институт для подготовки врачей открылся при МГОУ

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Торжественно, под звуки Гимна студенты МГОУ подняли Российский флаг. Начался новый учебный год. Лето у большинства ребят было очень насыщенным (то практика, то сессия), но вернуться в родную альма-матер - большая радость.

«Очень люблю это место учебы, потому что у нас достаточно хорошие преподаватели, очень любящие свой предмет и умеющие его правильно подавать. То есть, предмет мы изучаем с интересом», — говорит студентка 2-го курса медицинского факультета МГОУ Алина Сафарова.

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Кстати, с первого сентября, на базе медицинского факультета открывается медико-биологический институт для подготовки врачей и проведения исследований. Помимо образовательной деятельности здесь будут заниматься исследованиями в области генетики, биотехнологии, биохимии, а также разрабатывать инновационные средства лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Лаборатории оснащены современным учебным оборудованием, например, здесь есть симуляционные тренажеры, анатомический атлас с технологиями виртуальной реальности.

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«Не декларативная, а настоящая интеграция науки и образования — это то, на что мы обращаем особое внимание. Поэтому, мы будем развивать медико-биологическое направление. Это биомедицинская инженерия, это клеточные технологии. И с первого курса наших студентов будем привлекать к этой работе», — сказал исполняющий обязанности декана медицинского факультета МГОУ Дмитрий Куликов.

«Коллеги очень отзывчиво относятся к потребностям Подмосковья, нашего Минздрава. Поэтому мы работаем здесь именно командой. И подготовка студентов идет под запрос наших медицинских организаций. Специальности, которые сейчас необходимы, достаточно известны — это лечебное дело, педиатрия. Это то, что нужно области сейчас», — говорит начальник управления Министерства здравоохранения Подмосковья Ирина Корепанова.

Торжественный концерт, посвященный Дню знаний, прошел в актовом зале МГОУ. Собравшихся приветствовала ректор университета Елена Певцова, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и другие официальные лица. Почетные гости поздравили студентов с началом учебного года, особенно отметив первокурсников, у которых впереди много интересных открытий.

«В этом году впервые в наш университет пришли ребята из 85 субъектов РФ. Это говорит о том, что наш университет известен широко за пределами Подмосковья. Мы предлагаем получить востребованные профессии, которые очень нужны сегодня. Это те ребята, которые совсем скоро станут основой для развития нашего государства», — напутствовала студентов ректор МГОУ Елена Певцова.

По хорошей традиции торжество не обошлось без выступления творческих студенческих коллективов МГОУ и профессиональных артистов. Талантливая молодежь подарила всем собравшимся хорошее настроение и заряд энергии на весь предстоящий учебный год.

1 сентября первых студентов принял и новый медицинский вуз при МГИМО в Одинцове. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День знаний поздравил весь коллектив с началом учебного года. По его словам, здесь студенты получат подготовку не только по медицине, но и иностранным языкам.

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