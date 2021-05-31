Студенты МГОУ исполнили стихи и песни на 7 языках в День славянской письменности и культуры

В День славянской письменности и культуры студенты МГОУ исполнили уникальные поэтические, танцевальные номера. Они инсценировали сказки и показали яркие народные костюмы. Вместе с тем учащиеся выступили с песнями на славянских языках.

Этот праздник всегда проходит необычно, ярко и с юмором. Инициатором его проведения в 2001 году стала заведующая кафедрой славянской филологии в Историко-филологическом институте, профессор Клавдия Войлова.

День славянской письменности и культуры отмечают 24 мая. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных первоучителей и просветителей славянских Кирилла и Мефодия.

Отмечается он как в России, так и в некоторых других славянских странах. В 863 году братья Кирилл и Мефодий закончили создание глаголицы, которая легла в основу нашей современной азбуки.

Студентка пятого курса факультета русской филологии Елизавета Ванькина уже не первый год участвует в праздновании Дня славянской письменности. Для нее это особый праздник, где чувствуется единение и любовь.

День славянской письменности — важнейший праздник не только для факультета русской филологии, но и для всех людей, говорящих на славянских языках Елизавета Ванькина.

Она добавила, что это важный праздник и для всего мира, потому что славянская культура вносит огромный вклад в развитие многих направлений.

«В аудитории звучали стихи и песни на болгарском, польском, украинском, белорусском, чешском, словацком, сербском языках. В наши дни такие вечера становятся особенно важными и значимыми, потому что хрупкое и в то же время мощное славянское единство мы должны, обязаны сохранить. А в этом помогут наши традиции, наша культура и наша славянская письменность, — отметила декан факультета русской филологии Ольга Шаталова.

Красочным завершением концерта стало выступление ансамбля «Виноградие». Сотрудники и студенты МГОУ поздравили всех с Днем славянской письменности и культуры.