Подмосковье 14 декабря 2022, 09:59 Студенты МГОПУ провели занятия с детьми из Луганска и Донецка в пунктах временного проживания

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Студенты факультетов психологии, специальной педагогики и психологии МГОПУ помогают детям из Луганской и Донецкой народных республик в пунктах временного проживания. Волонтеры проводят занятия в центре «Родник» в Пушкине и Православном центре образования в Сергиевом Посаде.

Будущие психологи, педагоги, логопеды, дефектологи проводят для детей развивающие занятия, помогают выполнять домашние задания, играют, рисуют, занимаются музыкой.

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«Распорядок дня выработан очень хорошо. Дети очень жизнерадостные и активные. С самого начала восприняли меня как помощника воспитателя и слушались. Для меня это огромный опыт», — поделилась студентка третьего курса факультета специальной педагогики и психологии Вероника Мамбетова.

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Студенты отмечают, что волонтерская работа стала для них важным опытом.

«Поездка в лагерь для детей из ЛНР и ДНР дала мне возможность посмотреть на жизнь под другим углом. Смогла еще раз убедиться, насколько ценной является поддержка друзей, близких», — рассказала студентка второго курса факультета специальной педагогики и психологии Диана Картавцева.

Узнать больше о возможности стать добровольцем можно в группе Волонтерского центра МГОПУ.

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