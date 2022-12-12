Подмосковье 12 декабря 2022, 11:09 Студенты МГОПУ приняли участие в закрытии трудового семестра студенческих отрядов Подмосковья

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Студенты Московского государственного областного педагогического университета приняли участие в торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области. Этот год стал знаковым для регионального отделения Российских студенческих отрядов.

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Студенты Подмосковья в 2022 году участвовали в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках, в восстановительных работах Мемориального комплекса «Саур-Могила». Студенты трудились на объектах регионального и всероссийского масштаба, помогали в сборе урожая, отремонтировали десятки подмосковных школ.

Активисты Российских студенческих отрядов есть и в МГОПУ. Заслуженные награды получили Снежана Мягкова и Ксения Бутнева. Им вручили благодарственные письма за активную жизненную позицию и большой вклад в развитие студенческих отрядов на территории городского округа Мытищи.

Лучшим студенческим отрядом Московской области среди высших учебных заведений стал студенческий педагогический отряд МГОПУ «Алатырь», а лучшим по комиссарской деятельности стал студенческий отряд проводников МГОПУ «Путейцы».

Руководство университета поздравило представителей РСО и пожелало студентам дальнейших успехов.

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