Подмосковье 21 декабря 2022, 11:37 Студенты МГОПУ приняли участие в съезде Российского движения детей и молодежи

Читать 360tv в

Штаб студенческих отрядов МГОПУ сопровождал участников первого съезда Российского движения детей и молодежи. На мероприятии собрались делегации 89 регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Реклама

Съезд Российского движения детей и молодежи продолжался четыре дня, с 18 декабря. За это время в мероприятии приняли участие около трех тысяч человек: это школьники и студенты колледжей.

На встречах обсудили дальнейшую программу развития движения, его название и символику, сформировали федеральный детский совет. Съезд провели в Доме молодежи в Москве. Мероприятие посетили министр просвещения России Сергей Кравцов и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.