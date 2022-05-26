Студенты МГИМО защитили проекты по «Развитию городских территорий»

На базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в МГИМО студенты защитили проекты по «Развитию городских территорий». Лучшие идеи претворят в жизнь.

Будущие сити-менеджеры разбились на четыре группы, каждая из которых представила на суд комиссии свое видение будущего. На защите обсудили проблемные вопросы и предложили стратегию развития округов.

«Эти проекты будут использовать, потому что студенты <…> взяли основу с территорий. Им помогали как в министерстве ЖКХ, так и в профильных ведомствах и управлениях», — пояснила первый замминистра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова.

Кафедра МГИМО в Одинцове существует уже несколько лет. За время ее работы обучение в вузе более 400 человек. Программа рассчитана на будущих управленцев в сфере городского хозяйства. В 2022 году планируется набор 30 магистрантов.