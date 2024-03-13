Подмосковье 13 марта 2024, 16:21 Студенты МГИК из Химок провели концерт «Россия — Родина моя!» на ВДНХ Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Химкинские студенты Московского государственного института культуры представили концертную программу под названием «Ода любви» на ВДНХ. Учащиеся кафедры сольного народного пения и кафедры народных инструментов исполнили 23 музыкальных номера в жанре старинных романсов и народных песен.

Выступление артистов прошло в павильоне «Культура». Среди музыкальных номеров звучали известные народные песни и романсы, такие как «Маменька», «Вспомни», «Калина с малиною», «Поле Русское родное» и другие. Солисты выступали в ярких народных костюмах и традиционных украшениях, что добавило атмосферы аутентичности. Их выступление завершилось бурными аплодисментами.

Реклама

Ранее студенты института культуры уже выступали на выставке-форуме «Россия» с программой «Ода любви». Они исполняли классические произведения русских композиторов, народные песни, арии из оперетт и песни советской эстрадной классики.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Напомним, что до этого губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».