«Навыки, которых не получишь из учебников». Как студенты-медики набираются опыта в госпитале в «Крокусе»

12 мая в Красногорске заработал инфекционный стационар в третьем павильоне выставочного центра «Крокус Экспо». В госпитале подготовили больше 1000 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. О работе стационара губернатору Андрею Воробьеву рассказали его сотрудники в эфире «360». Среди них есть студенты, для которых работа стала первым опытом и производственной практикой.

Выставочный комплекс переоборудовали в госпиталь всего за неделю. Работают в стационаре 110 врачей, 178 человек среднего медицинского персонала и 127 человек младшего. Руководит госпиталем бывший главный врач красноярской больницы скорой помощи Аркадий Коган.

«На сегодняшний день госпиталь полностью обеспечен системами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и всем необходимым оборудованием. Все это периодически нам довозится», — рассказал Коган.

Он добавил, что в стационаре находятся 312 пациентов с коронавирусом, шестеро из них в реанимации. Для работы с такими пациентами госпиталь полностью готов — к кроватям подведен кислород, в каждом боксе есть удобства — санузел и душ.

Временный госпиталь в «Крокус Экспо». Источник фото: телеканал «360»

Для врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, предусмотрены три вида выплат: президентская, федеральная и региональная. Также в Московской области ввели доплату для водителей машин скорой помощи и неотложек.

«Такой огромный госпиталь на 1,1 тысячи коек и персонал только увиделся лицом к лицу, буквально с колес. Очень важна система взаимодействия и взаимопонимания, оттачивать вот эти моменты», — отметил губернатор.

Молодые специалисты

Среди врачей, работающих в «Крокус Экспо», Мария и Даниил — студенты четвертого курса МГМСУ имени Евдокимова. Для этого они прошли специальный конкурс. Сейчас медики ведут совместный блог, где показывают свою работу изнутри.

«В первые дни было трудно работать. Большой поток пациентов, новый коллектив и минимум опыта совместной работы. Но с каждым днем нам работается легче», — поделились медики.

Они также рассказали, что за смену приемное отделение принимает порядка 20-30 пациентов, но в последнее время людей стало поступать меньше.

«Работа в „Крокус Экспо“ — это та самая практика, которая помогает нарабатывать нам навыки, которые мы не смогли бы получить, читая учебники», — добавили они.

Не стоит переживать и о мерах безопасности во временном госпитале. Инфекционное отделение полностью герметизировано — в нем создана автономная система вентиляции и кондиционирования. Проживают врачи в ближайшем отеле «Аквариум».

Андрей Воробьев поблагодарил врачей за их труд. «Мы очень надеемся, что каждую следующую неделю мы будем видеть отрицательную динамику», — добавил губернатор.

За последние сутки еще 403 жителя Подмосковья побороли коронавирус. Всего в регионе уже вылечились больше 6,8 тысячи человек.