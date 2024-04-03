03 апреля 2024, 23:05
Студенты МАИ побывали с экскурсией на подмосковном производстве протезов
Экскурсию для студентов Московского авиационного института провели на подмосковном заводе МЕТИЗ, выпускающем модули для протезов. Будущих инженеров провели по всей производственной цепочке и показали этапы выпуска флагманской продукции компании.
Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, цель экскурсии — показать потенциальным сотрудникам перспективность и социальную значимость выбора инженерной профессии.
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Завод выпускает современные комплектующие для протезов нижних конечностей — коленные модули, углепластиковые стопы, различные виды адаптеров. Ребятам из МАИ показали все этапы разработки и производства продукции, начиная с заготовительного участка. В механическом цехе студенты познакомились с работой станков с ЧПУ, а на слесарном участке учащиеся увидели производство деталей разных контуров и размеров.
Продукция компании поставляется в 40 стран мира и конкурирует с ведущими производителями протезов на международном реабилитационном рынке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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