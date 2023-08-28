Подмосковье 28 августа 2023, 12:54 Студенты МАДИ изучили работу подмосковного Центра управления производством ФКУ "Центравтомагистраль"

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Студенты МАДИ познакомились с работой сотрудников Центра управления производством и подрядных организаций, обслуживающих федеральные трассы Подмосковья. В онлайн-режиме они узнали о состоянии дорог, количестве техники на трассах и процессе информирования водителей.

С помощью ЦУПа можно контролировать состояние трасс, прогнозировать изменение дорожной обстановки и заблаговременно принимать меры для предотвращения осложнения проезда. Данные о погоде, покрытии, температуре и других факторах в реальном времени поступают на пульт дежурного, который быстро координирует работу дорожных служб.

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Также студентов познакомили с автоматизированной системой управления дорожным движением, которая в режиме онлайн информирует водителей о погодных условиях и ситуации на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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