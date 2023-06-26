Подмосковье 26 июня 2023, 15:57 Студенты колледжей Подмосковья выиграли награды на федеральном конкурсе в Ханты-Мансийске Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Подмосковные учащиеся колледжей получили две награды на всероссийской «Студенческой весне». Мероприятие состалось в Ханты-Мансийске, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Студентов из Подмосковья признали лучшими в театральном направлении и треке «Мода». В этом году фестиваль собрал около двух тысяч ребят из 68 регионов страны.

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«В делегацию Московской области вошли 19 студентов колледжей, успешно прошедших региональный этап фестиваля „Студенческая весна Подмосковья“. На Всероссийском фестивале студенты представили восемь конкурсных номеров», — заявила Швелидзе.

В театральном направлении лауреатом первой степени стал Николай Ефремов из Государственного социально-гуманитарного университета в Егорьевске.

«К победам в конкурсах профессионального мастерства я иду с самого детства. Очень рад, что оправдал надежды моего любимого университета», — рассказал Ефремов.

Специальный приз в треке «Мода» получила коллекция «Стиль большого города» студентов из Ивантеевского филиала колледжа Московского политехнического университета. Ее авторами стали Рухшона Аминжонова, Мария Веремьёва и Аида Сагдерова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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