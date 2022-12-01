Подмосковье 01 декабря 2022, 21:32 Студенты колледжей Подмосковья пройдут практику у именитых рестораторов

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Сегодня трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключили представители правительства Московской области, Федерации рестораторов и отельеров, а также колледжа «Подмосковье». Теперь у студентов получится работать с самими рестораторами, они будут проходить обучение в известных ресторанах региона.

«Москва и Московская область играют ключевую роль в России, как по качеству питания, так и в развитии этого бизнеса. Мы лидируем и по количеству всевозможных премий в этой сфере, занимая призовые места во всероссийских конкурсах. Конечно, мы понимаем, что есть спрос на хороших профессионалов, которые выросли у нас в регионе. Сейчас, объединив усилия, мы хотим увеличить количество выпускников, которые будут работать в крупнейших ресторанных сетях города», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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В Подмосковье сейчас действуют 40 колледжей, и в 27 из ни х есть обучение на поваров. Большая часть студентов сразу же имеют возможность попасть на работу. Тем более, если при обучении получится пройти практику у достаточно именитого и профессионального наставника. Таким образом, даже начинающие повара станут гораздо более сильными.

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