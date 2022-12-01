Подмосковье 01 декабря 2022, 17:05 Курсы по основам военной подготовки для студентов Москвы и Подмосковья стартовал в Одинцове

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Учебные сборы по основам военной подготовки стартовали в центре «Авангард» в Одинцове для студентов выпускных курсов колледжей Москвы и Подмосковья. Программа рассчитана на 35 часов и пройдет с 20 ноября по 17 марта.

Пятидневное обучение пройдут свыше 14 тысяч юношей. Они изучат тактическую, огневую, техническую, строевую, физическую, а также военно-медицинскую подготовку. Кроме того, их обучат радиационной, химической и биологической защите.

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С участниками курсов встретятся известные люди, добившиеся больших успехов в своей профессиональной сфере. Среди них военные со званием героев России, космонавты, олимпийские чемпионы и культурные деятели. Студенты примут участие в зарядке со спортсменами, творческих мастер-классах и пообщаются с успешными учеными, журналистами и предпринимателями.

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Ранее Андрей Воробьев встретился с женами военных из Наро-Фоминска. Он обсудил с ними меры поддержки и пообещал помочь в решении проблем с медициной и ЖКХ в военном городке.

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