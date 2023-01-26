26 января 2023, 15:30
Студенты колледжа в Жуковском наладили производство окопных печей и мобильных бань для бойцов СВО
Студенты колледжа «Московия» в Жуковском наладили производство окопных печей, мобильных бань и пошив теплых вещей для бойцов СВО. Ребята сами выступили с такой инициативой.
Первую партию сваренных печей студенты уже отправили в зону СВО. А мобильные бани ребята изготавливают по собственным чертежам в столярной мастерской. Будущие швеи кроят для военнослужащих балаклавы и теплые шарфы.
Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров посетил колледж в День студента, чтобы вручить ребятам благодарности за помощь военнослужащим.
Весь город принимает участие. Собирается вся необходимая помощь. <…> Сейчас мы уже конкретно знаем, что ребята просят. Мы с ними на связи. На связи с командованием, поэтому знаем, что им необходимо.
Юрий Прохоров
Глава пообщался с преподавателями и учащимися, ответил на их вопросы в неформальной обстановке за чашкой чая.
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Жуковский
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