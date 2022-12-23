Подмосковье 23 декабря 2022, 21:38 Студенты колледжа в Воскресенске отправили гумпомощь участникам СВО

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Студенты Воскресенского колледжа передали участникам организации «Боевое братство» около 25 коробок с теплыми вещами, печеньем и открытками. Уже на следующей неделе их доставят в зону специальной военной операции.

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«В этот раз у нас большой объем помощи: теплые вещи, связанные руками наших преподавателей и студентов. Наши повара испекли печенье для солдат, упаковав его в индивидуальные упаковки. Студенты написали много писем и открыток с теплыми словами. Мы уже не раз отправляли гуманитарную помощь. Но главная особенность этой партии в том, что у нас много вещей, сделанных своими руками», — рассказала директор колледжа Алла Лунина.

Директор колледжа добавила, что в ближайшее время также планируется отправить партию печек для фронта. Сейчас студенты занимаются их изготовлением.

Ранее губернатор Воробьев рассказал об отправке гумпомощи в Донбасс.

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