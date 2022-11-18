Подмосковье 18 ноября 2022, 12:24 Студенты колледжа в Воскресенске обучатся укладке напольных покрытий в новой мастерской

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Укладывать паркет и другие покрытия на пол научатся студенты в Воскресенском колледже. Здесь открылась новая мастерская, которая поможет учащимся применить полученные знания на практике и освоить нужную профессию.

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«Мастер по паркету обязан уметь готовить рабочую поверхность пола, разбираться в видах дерева, знать и уметь применять химические составы на определенных видах пола. Навыки геометрии, химии и физики помогут соблюсти рисунок настила», — отметил глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

Идея сделать такую мастерскую пришла несколько лет назад директору колледжа Алле Луниной. Реализовать задуманное помогли компании «Таркет РУСС» и «ВОЛМА-Воскресенск». Благодаря совместной работе у студентов появилась отличная возможность освоить редкую, хорошо оплачиваемую профессию. Работать в мастерской будут учащиеся, которые показали себя с хорошей стороны.

«Приятно видеть заинтересованность наших предприятий в квалифицированных рабочих кадрах», — отметил Артур Болотников.

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