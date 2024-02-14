Подмосковье 14 февраля 2024, 13:09 Студенты колледжа «Подмосковье» провели инструктаж по пожарной безопасности в деревне Головково Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Студенты колледжа «Подмосковье», обучающиеся по направлению МЧС, напомнили жителям деревни Головково правила использования печного оборудования, электрических и газовых приборов. Такие рейды по пожарной безопасности проводятся в Солнечногорске ежедневно.

Будущие специалисты спасательной службы рассказали жителям об установке автоматических пожарных извещателей, которые помогут обнаружить возгорание на начальной стадии. После всем вручили памятки и листовки, в которых описаны действия при возникновении пожара и указаны телефоны экстренных служб.

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«С наступлением холодов начинается активное использование населением печного оборудования, электрических и газовых приборов. Такая профилактическая работа позволяет максимально обезопасить граждан от риска возникновения пожара», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.

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