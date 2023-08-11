Подмосковье 11 августа 2023, 05:00 Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в мемориальной акции на Аллее Героев в Химках Министерство образования МО

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Акция по уборке мемориального комплекса на Аллее Героев «Поклонимся великим тем годам» состоялась в Химках. Как сообщили в Министерстве образования Московской области, к мероприятию присоединились студенты колледжа «Подмосковье».

«Акции подобного рода — важная часть формирования гражданской позиции и уважения к истории своей страны. Молодежь, принимающая участие в таких мероприятиях, демонстрирует свою дань уважения прошлому, истории, без которой нет будущего», — отметили в пресс-службе ведомства.

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По словам участников, уборка является обязанностью для сохранения памяти тех, кто стоял на защите страны в годы Великой Отечественной войны. Результатом мероприятия стала чистая и аккуратная территория вблизи мемориала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он помогает военнослужащим и членам их семей.

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