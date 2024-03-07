Подмосковье 07 марта 2024, 16:57 Студенты колледжа «Подмосковье» представили инновационные разработки для предприятий Министерство образования МО

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Студенты колледжа «Подмосковье» завоевали третье место в отборочном этапе Национального чемпионата технологической стратегии «Профессионалы будущего». Ребята представили инновационные разработки для предприятий Московской области.

Как рассказали в подмосковном Министерстве образования, соревнования проходили на площадке 19-го международного форума «Лом черных и цветных металлов» и выставки технологий вторичной переработки и утилизации вторсырья Moscow International Recycling Expo 2024.

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Ученики из команды «Путь логиста» проработали решения реальных проблем, с которыми сталкиваются предприятия: проанализировали данные и разработали способы, как оптимизировать производственные процессы компаний, а затем готовые решения предоставили на суд жюри.

Также ребята поучаствовали в разработке проектных решений для промышленности. Студенческие команды трудились над внедрением автоматизации, роботизации, а также предложили, как использовать новые технологии для улучшения качества выпускаемой продукции на различных предприятиях.

В ведомстве отметили, что участие в подобных конкурсах дает талантливой молодежи не только проверить свои знания и навыки, а также обменяться опытом с коллегами и познакомиться с реальными бизнес-проектами.

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