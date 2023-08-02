Подмосковье 02 августа 2023, 17:22 Студенты колледжа «Московия» вышли в финал всероссийского конкурса «Профессионалы» https://t.me/c/1688801263/17665

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Итоги межрегионального этапа конкурса «Профессионалы-2023» по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» подвели в Южно-Сахалинске. Подмосковная команда из колледжа «Московия» стала победителем соревнований. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

За победу боролись учащиеся из пяти регионов страны: Московской и Сахалинской областей, Красноярского края, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Подмосковье в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» представили студенты «Московии» Иван Борушкевич, Ульяна Прокопец, Тимофей Заремба, Данила Протопопов и Иван Жигулин. Ребята отлично выступили и заняли первое место, обеспечив себе путевку в финал «Профессионалов». Он пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября.

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