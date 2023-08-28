Подмосковье 28 августа 2023, 10:17 Студенты колледжа «Московия» стали волонтерами на музыкальном фестивале в Подольске Министерство образования Московской области

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Ребята из колледжа «Московия» выступили волонтерами на музыкальном фестивале «Русское лето. Zа Россию» в Подольске. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Фестиваль, который прошел 26 августа в городском округе Подольск, объединил около шести тысяч человек. Волонтерами на мероприятии выступили учащиеся профессионального колледжа «Московия» Полина Савостьянова и Константин Жменько.

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«Мероприятие было очень масштабным. Выступали группы Rasa, „Рич“, трио „Собор“. Также было здорово увидеть выступление Евы Уваровой из шоу „Новые танцы“», — поделилась впечатлениями Полина.

Константин добавил, что в рамках фестиваля прошло шоу «Сильнейшая нация мира», в котором участники показали акробатические и силовые номера на грани человеческих возможностей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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