28 августа 2023, 10:17
Студенты колледжа «Московия» стали волонтерами на музыкальном фестивале в Подольске
Ребята из колледжа «Московия» выступили волонтерами на музыкальном фестивале «Русское лето. Zа Россию» в Подольске. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
Фестиваль, который прошел 26 августа в городском округе Подольск, объединил около шести тысяч человек. Волонтерами на мероприятии выступили учащиеся профессионального колледжа «Московия» Полина Савостьянова и Константин Жменько.
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«Мероприятие было очень масштабным. Выступали группы Rasa, „Рич“, трио „Собор“. Также было здорово увидеть выступление Евы Уваровой из шоу „Новые танцы“», — поделилась впечатлениями Полина.
Константин добавил, что в рамках фестиваля прошло шоу «Сильнейшая нация мира», в котором участники показали акробатические и силовые номера на грани человеческих возможностей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.
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Студенты
Минобразования Подмосковья
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