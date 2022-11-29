Подмосковье 29 ноября 2022, 10:37 Студенты колледжа «Московия» пройдут практику на Климовском патронном заводе

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Климовский специализированный патронный завод принял на практику студентов третьего курса колледжа «Московия». В течение месяца ребята смогут изучить историю завода, поучаствовать в создании боеприпасов, винтовок и арбалетов.

Студенты впервые попробовали свои силы в будущей профессии, поэтому сначала их познакомили с оборудованием и объяснили технику безопасности. На предприятии студентам показали современные металлообрабатывающие комплексы: гальваника, термическая обработка и производство стрелковых видов вооружений.

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«На данный момент на предприятии работают сотрудники [в возрасте] 50+. Мы прекрасно понимаем, что нам надо расти, развиваться, обновлять кадровый состав. И в связи с этим было принято решение работать со студентами всех вузов Подольска», — рассказал генеральный директор Климовского специализированного патронного завода Игорь Рудыка.

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В декабре обучение по патронному производству пройдет вторая группа студентов из подольского колледжа имени А. В. Никулина.

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