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    06 апреля 2022, 19:54

    Студенты из Узбекистана познакомились с работой ЦУР Московской области

    Анастасия Борискова

    Делегация из Узбекистана посетила Дом правительства Московской области. Для 36 студентов Ташкентского кампуса МГИМО МИД России устроили ознакомительную экскурсию по Центру управления регионом Московской области.

    Студенты из Узбекистана познакомились с работой ЦУР Московской области

    В мероприятии приняли участие студенты трех направлений магистерских программ: «Событийный менеджмент», «Международное частное, торговое и финансовое право» и «Системный анализ в международном бизнесе».

    Участникам встречи рассказали об эффективной концепции «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем». А под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина иностранные студенты ознакомились с «тепловой» картой Подмосковья. На ней автоматически собираются все обращения, поступающие от жителей.

    «Я увидел, с каким любопытством, участием и неподдельным интересом ребята из Узбекистана слушали, как работает ЦУР, как мы фиксируем, решаем и не допускаем проблемы наших жителей на территориях. Ведь чем более объективная обратная связь, тем эффективнее процесс управления, это касается не только госуправления, но и всех сфер жизни. Обратная связь с клиентом — важная составляющая маркетинга, а наш ЦУР — инструмент государственного маркетинга. Если более 60% людей довольны работой государства, то управление может считаться эффективным», — рассказал вице-губернатор.

    В рамках встречи гости посетили «сердце» ЦУР и узнали, как проходит рабочий процесс этой огромной системы. Слушателям подробно рассказали о работе каждого тематического блока — «ЖКХ», «Здравоохранение», «Нацпроекты», «СМИ», «Дороги и транспорт», «Лесное хозяйство, экология и природопользование», «Энергетика», «Жилищная инспекция Московской области».

    Первый заместитель министра ЖКХ региона Анжела Пухова считает, что такой обмен опытом пойдет на пользу студентам и в дальнейшем они смогут применить его на практике.

    «Мы хотим рассказать студентам о нашей работе, чтобы у них сложилась общая картина управления нашим субъектом», — отметила Пухова.

    Центр управления регионом работает в Подмосковье с 2019 года. С тех пор обработано более одного миллиона обращений жителей по проблемам из самых различных областей жизни. В центре работают более 100 высококвалифицированных сотрудников в 12 профильных блоках. При помощи ЦУР между собой сотрудничают 27 подмосковных ведомств.