Студенты из Узбекистана познакомились с работой ЦУР Московской области

Делегация из Узбекистана посетила Дом правительства Московской области. Для 36 студентов Ташкентского кампуса МГИМО МИД России устроили ознакомительную экскурсию по Центру управления регионом Московской области.

В мероприятии приняли участие студенты трех направлений магистерских программ: «Событийный менеджмент», «Международное частное, торговое и финансовое право» и «Системный анализ в международном бизнесе».

Участникам встречи рассказали об эффективной концепции «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем». А под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина иностранные студенты ознакомились с «тепловой» картой Подмосковья. На ней автоматически собираются все обращения, поступающие от жителей.

«Я увидел, с каким любопытством, участием и неподдельным интересом ребята из Узбекистана слушали, как работает ЦУР, как мы фиксируем, решаем и не допускаем проблемы наших жителей на территориях. Ведь чем более объективная обратная связь, тем эффективнее процесс управления, это касается не только госуправления, но и всех сфер жизни. Обратная связь с клиентом — важная составляющая маркетинга, а наш ЦУР — инструмент государственного маркетинга. Если более 60% людей довольны работой государства, то управление может считаться эффективным», — рассказал вице-губернатор.

В рамках встречи гости посетили «сердце» ЦУР и узнали, как проходит рабочий процесс этой огромной системы. Слушателям подробно рассказали о работе каждого тематического блока — «ЖКХ», «Здравоохранение», «Нацпроекты», «СМИ», «Дороги и транспорт», «Лесное хозяйство, экология и природопользование», «Энергетика», «Жилищная инспекция Московской области».

Первый заместитель министра ЖКХ региона Анжела Пухова считает, что такой обмен опытом пойдет на пользу студентам и в дальнейшем они смогут применить его на практике.

«Мы хотим рассказать студентам о нашей работе, чтобы у них сложилась общая картина управления нашим субъектом», — отметила Пухова.

Центр управления регионом работает в Подмосковье с 2019 года. С тех пор обработано более одного миллиона обращений жителей по проблемам из самых различных областей жизни. В центре работают более 100 высококвалифицированных сотрудников в 12 профильных блоках. При помощи ЦУР между собой сотрудничают 27 подмосковных ведомств.