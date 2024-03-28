Подмосковье 28 марта 2024, 14:52 Студенты из Солнечногорска приняли участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы» Администрация Солнечногорск г.о.

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Студенты из Солнечногорска принимают участие в региональном этапе всероссийского чемпионата «Профессионалы», который проходит на базе колледжа «Подмосковье». В соревнованиях участвуют более 140 человек из школ и учебных заведений среднего профессионального образования со всего региона.

Участники демонстрируют свои навыки в таких областях, как графический дизайн, геопространственные технологии, кондитерское дело, парикмахерское искусство, поварское дело, хлебопечение и спасательные работы. Мероприятия проводятся на семи площадках колледжа.

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Например, в рамках конкурса по кондитерскому делу участники приготовили различные десерты, среди которых муссовые торты, эклеры и десерт Павлова. Одним из особых элементов оформления муссового торта стала тематика «Союзмультфильмы». Эксперты также оценивали внешний вид и вкусовые характеристики кондитерского изделия.

«Желаю удачи и, самое главное, победы солнечногорской команде из колледжа „Подмосковье“. Верим в ваш успех!» — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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