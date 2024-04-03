Подмосковье 03 апреля 2024, 20:57 Студенты из Солнечногорска победили в областном этапе чемпионата «Профессионалы» Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Солнечногорские студенты колледжа «Подмосковье» заняли первые места в нескольких дисциплинах.

Студенты из Солнечногорска стали лучшими в таких направлениях, как «Спасательные работы», «Хлебопечение», «Графический дизайн» и «Экспедирование грузов». Кроме того, школьники из лицея № 1 имени Блока также вышли в лидеры по компетенции «Спасательные работы».

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Соревнования проходили с 11 по 30 марта, где участники демонстрировали свои навыки в различных профессиональных областях под оценкой квалифицированного жюри.

Заместитель главы Солнечногорского городского округа Николай Минаев поздравил победителей и пожелал успехов на следующих этапах соревнований, где они поборются за звание лучшего молодого профессионала страны в своей компетенции.

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