Подмосковье 03 апреля 2024, 12:27 Студенты из Серпухова выступили на конкурсе «Мой вклад в величие России» Министерство образования МО

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Заключительный этап Всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России» прошел в Москве. Подмосковье представили студенты Серпуховского колледжа. Анастасию Савкову наградили дипломом второй степени, Екатерину Графскую и Полину Озерину — третьей.

Подмосковные студентки представили работы на темы «Анализ эффективности организации логистики на предприятии на примере „Звезда“» и «Совершенствование закупочной деятельности „ТИМЕКС ПРО“ на основе цифровизации». Еще один проект был посвящен возможностям совершенствования закупочной деятельности компании «ТИМЕКС ПРО» с помощью цифровых технологий.

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Научными руководителями студентов выступили преподаватели Серпуховского колледжа Инна Залюбовская и Александр Рябченко.

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