18 апреля 2024, 12:22
Студенты из Сергиева Посада победили на конкурсе талантов среди трудовых отрядов Подмосковья
Студенты из Сергиева Посада победили на региональном конкурсе
Студенты Сергиево-Посадского колледжа победили на конкурсе талантов «Молодые и яркие». Ребята представили лучший танцевальный номер.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, творческие соревнования проходили среди студенческих трудовых отрядов на базе Российского университета кооперации.
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Коллектив получил диплом за лучший танцевальный номер «Самые креативные», а также ребятам вручили памятные подарки.
Поддержать участников приехал студенческий отряд ТОП «Юные Покорители».
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