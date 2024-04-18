Подмосковье 18 апреля 2024, 12:22 Студенты из Сергиева Посада победили на конкурсе талантов среди трудовых отрядов Подмосковья Студенты из Сергиева Посада победили на региональном конкурсе Министерство образования МО

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Студенты Сергиево-Посадского колледжа победили на конкурсе талантов «Молодые и яркие». Ребята представили лучший танцевальный номер.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, творческие соревнования проходили среди студенческих трудовых отрядов на базе Российского университета кооперации.

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Коллектив получил диплом за лучший танцевальный номер «Самые креативные», а также ребятам вручили памятные подарки.

Поддержать участников приехал студенческий отряд ТОП «Юные Покорители».

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