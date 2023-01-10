Подмосковье 10 января 2023, 22:06 Студенты из Рошаля посетили комплекс по переработке отходов «Прогресс»

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Студенты из города Рошаль посетили с экскурсией комплекс по переработке отходов «Прогресс». Сотрудники предприятия познакомили молодых людей со всеми этапами превращения мусора во вторичное сырье. Мероприятие прошло в рамках проекта «Стратег 2.0».

«Ребята узнали, что все здесь соответствует предъявляемым требованиям по охране окружающей среды, и что на предприятии эффективно работает каждая из систем очистки. Так что теперь студенты на личном примере убедились, что нужно обязательно сортировать бытовые отходы», — рассказала руководитель «Стратега 2.0» Диана Алумянц.

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Такие экскурсии проводятся по работающим в Подмосковье мусороперерабатывающим комплексам с ноября прошлого года. Таким образом активисты знакомят молодежь с работой полигонов, приобщают их к раздельному сбору отходов и бережливому отношению к окружающей среде.

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