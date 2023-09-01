Подмосковье 01 сентября 2023, 12:37 Студенты из Раменского победили в спортивной эстафете проекта «Профессионалитет» Министерство образования Московской области

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Студенты Раменского колледжа одержали победу в спортивной эстафете «Размахнись, рука!». В турнире участвовали 20 команд, 18 из которых представили предприятия федерального проекта «Профессионалитет».

Как сообщили в Минобразования Подмосковья, от Раменского колледжа выступило два коллектива. Ребята прошли эстафету из 10 этапов, соревнования длились около 3,5 часа.

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По итогам упорной борьбы студенты из Раменского поделили между собой первое место, уверенно обойдя всех соперников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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