07 декабря 2023, 14:51
Студенты из Подмосковья вышли в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Четыре студента Коломенского государственного социально-гуманитарного университета принимают участие в национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы», который проходит в очно-дистанционном формате. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
В компетенции «Преподавание технологии» участвует пятикурсница Татьяна Кочеткова. Ей необходимо разработать интерактивный урок с использованием электронных ресурсов и продемонстрировать его фрагмент.
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Четверокурсница Елена Туркова соревнуется в компетенции «Преподавание в школе». Она должна провести мастер-класс по дистанционному обучению и решить педагогические кейсы.
В области спорта университет представляют Полина Внукова и Марина Таунгавер. Им предстоит разработать тренировочные программы и фрагменты уроков физкультуры.
Победителей чемпионата объявят 8 декабря в павильоне «Физкультура и спорт» на ВДНХ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Студенты
Минобразования Подмосковья
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