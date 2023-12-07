Подмосковье 07 декабря 2023, 14:51 Студенты из Подмосковья вышли в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» Министерство образования МО

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Четыре студента Коломенского государственного социально-гуманитарного университета принимают участие в национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы», который проходит в очно-дистанционном формате. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО

В компетенции «Преподавание технологии» участвует пятикурсница Татьяна Кочеткова. Ей необходимо разработать интерактивный урок с использованием электронных ресурсов и продемонстрировать его фрагмент.

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Четверокурсница Елена Туркова соревнуется в компетенции «Преподавание в школе». Она должна провести мастер-класс по дистанционному обучению и решить педагогические кейсы.

В области спорта университет представляют Полина Внукова и Марина Таунгавер. Им предстоит разработать тренировочные программы и фрагменты уроков физкультуры.

Победителей чемпионата объявят 8 декабря в павильоне «Физкультура и спорт» на ВДНХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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