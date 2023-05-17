Подмосковье 17 мая 2023, 17:34 Студенты из Подмосковья вышли в финал конкурса ораторского мастерства на английском языке АСОУ

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Студенты Академии социального управления из Подмосковья приняли участие в конкурсе ораторов на английском языке #NewValues #NewChallenges #NewSolutions. Его провели для первокурсников неязыковых факультетов.

Как рассказали в Минобразовании, конкурс провел Центр языков и межкультурной коммуникации экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

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«Студенты АСОУ вышли в финал и состязались с соперниками из Кубанского госуниверситета, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, МГУ им. М. В. Ломоносова. В финале Академию представила студентка первого курса гр.2231 Заррина Ниезмамадова», - сказал в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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