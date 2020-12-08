Студенты из Подмосковья выиграли 20 медалей на национальном чемпионате WorldSkills

Студенты из Подмосковья заняли второе место в общем медальном зачете IV Национального межвузовского чемпионата WorldSkills. Участие в нем приняли не менее 500 ребят со всей страны. Московская область выиграла 20 медалей.

Регион представили пять вузов. Это МГОУ, Коломенский, Орехово-Зуевский, Технологический и Гжельский университеты.

Студенты показали навыки и знания по разным направлениям подготовки. Это отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Подмосковные студенты завоевали 20 медалей: пять золотых, семь серебряных, четыре бронзовые и четыре за профессионализм Ирина Каклюгина.

Чемпионат провели в дистанционно-очном формате. Но это, по словам Ирины Каклюгиной, «не помешало показать прекрасные результаты».

«Ребята продемонстрировали профессионализм в 20 разных компетенциях. Поздравляю наших победителей и призеров, желаю им больших успехов!» — отметила она.

Всего участниками межвузовского чемпионата WorldSkills стали студенты из 39 субъектов России. Они продемонстрировали свою подготовку по 63 компетенциям.