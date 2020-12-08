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    08 декабря 2020, 10:50

    Студенты из Подмосковья выиграли 20 медалей на национальном чемпионате WorldSkills

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Студенты из Подмосковья заняли второе место в общем медальном зачете IV Национального межвузовского чемпионата WorldSkills. Участие в нем приняли не менее 500 ребят со всей страны. Московская область выиграла 20 медалей.
    Студенты из Подмосковья выиграли 20 медалей на национальном чемпионате WorldSkills

    Регион представили пять вузов. Это МГОУ, Коломенский, Орехово-Зуевский, Технологический и Гжельский университеты.

    Студенты показали навыки и знания по разным направлениям подготовки. Это отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Подмосковные студенты завоевали 20 медалей: пять золотых, семь серебряных, четыре бронзовые и четыре за профессионализм

    Ирина Каклюгина.

    Чемпионат провели в дистанционно-очном формате. Но это, по словам Ирины Каклюгиной, «не помешало показать прекрасные результаты».

    «Ребята продемонстрировали профессионализм в 20 разных компетенциях. Поздравляю наших победителей и призеров, желаю им больших успехов!» — отметила она.

    Всего участниками межвузовского чемпионата WorldSkills стали студенты из 39 субъектов России. Они продемонстрировали свою подготовку по 63 компетенциям.