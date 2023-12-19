Подмосковье 19 декабря 2023, 18:00 Студенты из Подмосковья сыграют в «Щелкунчике» со звездами театра «Русский балет» Театр «Русский балет»

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Московский областной театр «Русский балет» представит традиционный рождественский спектакль «Щелкунчик» 24 декабря. Вместе с известными артистами выступят 18 учащихся Красногорского хореографического училища.

Театр «Русский балет»

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что юные артисты выступят на сцене вместе с лауреатом международного конкурса Сиори Фукуда, заслуженным артистом России Дмитрием Проценко, заслуженным артистом Московской области Мстиславом Арефьевым и другими звездами «Русского балета». Кроме того, вместе с ребятами будет танцевать солистка театра Екатерина Лосева, которая также является педагогом в училище.

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Спектакли состоятся 24 декабря в Московском Губернском театре. Начало в 13:00 и в 18:00.

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