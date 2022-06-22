Студенты из Подмосковья смогут пройти практику в МосОблЕИРЦ

Подмосковные студенты могут пройти производственную практику в МосОблЕИРЦ, а после окончания учебы у них появится возможность стать молодыми специалистами в этой организации. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

МосОблЕИРЦ проводит встречи со студентами различных вузов и техникумов. Им подробно рассказывают, какие преимущества есть у работы в этой организации, освещают, как убдет проходить практика во время учебы. Подобная встреча уже прошла в Красногорском экономико-правовом техникуме.

«На встрече присутствовали студенты старших курсов — будущие бухгалтеры и экономисты. Они могут прийти на практику в МосОблЕИРЦ, а после окончания учёбы — и трудоустроиться. Для студентов это отличный шанс получить первый серьезный опыт, „примерить“ на себя будущую профессию, а для МосОблЕИРЦ — возможность привлечь молодые и квалифицированные кадры в офисы территориальных управлений, которых по области около двухсот», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Стоит отметить, что одна из учениц этого техникума уже успела пройти такую практику по собственной инициативе. Она получила зачет, хорошую характеристику для личного дела и обширный рабочий опыт.