Студенты помогут собрать урожай в Луховицах и получат зарплату | 360°

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Студенты помогут собрать урожай в Луховицах и получат зарплату

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Студенты подмосковных колледжей и техникумов приступили к сбору картофеля и капусты на полях «СПК имени Ленина» в Луховицах. Об этом рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Как сообщил зампред, 22 студента работают по договорам гражданско-правового характера и получают зарплату. За хорошую работу они получат премии.

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«„Трудовой десант“ продлится месяц, если потребность „СПК им. Ленина“ в такой помощи останется, будет сформирован новый отряд», — добавил Филимонов.

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Студенты прибыли в Луховицы из разных городов региона — Электростали, Щелкова, Реутова, Балашихи, Коломны, Ногинска и Красногорска. На время работы они будут жить в общежитиях с комфортными условиями и бесплатно получать горячее питание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

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