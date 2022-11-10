Подмосковье 10 ноября 2022, 17:03 Студенты из Подмосковья получили 5 наград на всероссийском слете

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Всероссийский слет студенческих отрядов прошел в Кемерове. Участниками мероприятия стали 10 тысяч человек, среди которых оказалось 13 студентов их Подмосковья. Пятеро из них вернулись домой с победой.

Движение РСО появилось в Подмосковье в 2020 году, рассказала глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. Сейчас общество начитывает свыше двух тысяч участников.

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«В прошлом году мы трудоустроили 728 студентов, а в этом году на летний трудовой семестр по самым разным направлениям из Подмосковья отправились уже 1500 активистов», — рассказала она.

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Участниками мероприятия стали представители РСО, которые смогли добиться больших успехов в трудовом и творческом направлениях.

Активисты активно участвуют в сборе помощи жителям Донбасса, а также для военнослужащих из Подмосковья. Два бойца приняли участие в восстановлении Саур-могилы в ДНР, а один их них помогал восстанавливать инфраструктуру в Луганске.

«Занять призовое место, конечно, приятно, но после думаешь о том, где недоработал и где переборщил. Много хороших впечатлений от общения с ребятами из отрядов и волонтерами из других регионов», — поделился Егор Жигунов из Волоколамска.

В ходе летнего трудового семестра студенты работали в детских лагерях, пансионатах, домах отдыха Подмосковья и Крыма, а также помогали собирать капусту в Дмитрове, работали на стройках в Иванове и Курске. Они получили свыше тысячи дипломов профессий рабочих должностей.