05 сентября 2023, 23:32
Студенты из Подмосковья отправились в ДНР помогать восстанавливать Мариуполь
В июле двое активистов студенческого отряда «Спутник» из Московской области поехали в Мариуполь для помощи в восстановлении. Они вернуться домой в конце сентября.
«Молодые люди демонтируют обломки и ветхие части здания, участвуют в восстановлении жилого комплекса», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
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Артем Коньков учится в Колледже космического машиностроения и технологий.
«Основной задачей на период работы ставлю для себя получение опыта на всех этапах строительства объекта», — рассказал Коньков.
По словам руководителя всех студотрядов региона Павла Ковалева, для ребят работа в ДНР — это вклад в будущее страны.
В студенческих отрядах региона состоят более трех тысяч человек.
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