Подмосковье 05 сентября 2023, 23:32 Студенты из Подмосковья отправились в ДНР помогать восстанавливать Мариуполь МИСК МО

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В июле двое активистов студенческого отряда «Спутник» из Московской области поехали в Мариуполь для помощи в восстановлении. Они вернуться домой в конце сентября.

«Молодые люди демонтируют обломки и ветхие части здания, участвуют в восстановлении жилого комплекса», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

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Артем Коньков учится в Колледже космического машиностроения и технологий.

«Основной задачей на период работы ставлю для себя получение опыта на всех этапах строительства объекта», — рассказал Коньков.

По словам руководителя всех студотрядов региона Павла Ковалева, для ребят работа в ДНР — это вклад в будущее страны.

В студенческих отрядах региона состоят более трех тысяч человек.

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