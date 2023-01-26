Подмосковье 26 января 2023, 16:15 Студенты из Орехово-Зуева начали создавать обучающие VR-видео для школьников

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Студенты промышленно-экономического колледжа в Орехово-Зуеве начали создавать обучающие VR-видео для школьников. Первое посвящено лесным пожарам. Следующий проект будет о раздельном сборе мусора.

Работу над проектом ведет Станислав Пономарев вместе с командой. Они разрабатывают ролик о причинах лесных пожаров и способах их предотвращения, который можно будет смотреть в очках виртуальной реальности.

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«Суть в том, что зритель будет двигаться по лесу. Вокруг него будут всплывать картинки, изображения причин пожаров», — рассказал студент Станислав Пономарев.

В планах у ребят создать несколько обучающих роликов на актуальные темы.

В промышленно-экономическом колледже обучается более тысячи ребят. И IT-технологии — самое популярное направление. В этом году побили рекорд — конкурс абитуриентов был 15 человек на место, а проходной балл составил 4,8.

Большая часть студентов — отличники. Ребята занимаются разработкой мобильных приложений, системным администрированием, созданием контента в видеостудии.

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