Подмосковье 29 декабря 2023, 14:08 Студенты из Одинцова устроили новогодний праздник для детей участников СВО Телеканал «360»

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Студенты Одинцовского филиала Международного юридического колледжа Никита Бостан и Вероника Орлова поздравили детей участников специальной военной операции с наступающим Новым годом. Ребята провели для них праздник и подарили подарки.

Никита и Вероника переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Они сыграли с детьми в снежки, потанцевали и устроили хоровод.

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«Так получилось, что в этом году мы увидели, что много детишек остались без родителей, без мам и пап. <…> Конечно, больно на это все смотреть, но при этом хочется создать сказку для детей, поэтому мы решили сделать добро», — сказала Вероника Орлова.

Ребята ведут активную социальную жизнь. Никита раньше увлекался футболом, а сейчас занимается боксом. А Вероника организовывает конкурсы красоты в Одинцове.

В преддверии Нового года губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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