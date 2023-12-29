29 декабря 2023, 14:08
Студенты из Одинцова устроили новогодний праздник для детей участников СВО
Студенты Одинцовского филиала Международного юридического колледжа Никита Бостан и Вероника Орлова поздравили детей участников специальной военной операции с наступающим Новым годом. Ребята провели для них праздник и подарили подарки.
Никита и Вероника переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Они сыграли с детьми в снежки, потанцевали и устроили хоровод.
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«Так получилось, что в этом году мы увидели, что много детишек остались без родителей, без мам и пап. <…> Конечно, больно на это все смотреть, но при этом хочется создать сказку для детей, поэтому мы решили сделать добро», — сказала Вероника Орлова.
Ребята ведут активную социальную жизнь. Никита раньше увлекался футболом, а сейчас занимается боксом. А Вероника организовывает конкурсы красоты в Одинцове.
В преддверии Нового года губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.
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