Студенты из Можайска сшили спальники и термобелье для участников спецоперации | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 21:42 Студенты из Можайска сшили спальники и термобелье для участников спецоперации

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Студентки можайского колледжа шьют термобелье для тех, кто находится сейчас на фронте. Одна из девушек, которая этим занимается, — Дарья. Она недавно проводила на спецоперацию дядю, которого мобилизовали.

«Это помощь всем остальным, но, во-первых, моему родственнику, потому что я понимаю, он рассказывал все это, я все слышала, я сама вызвалась это все делать. Это помогает. Я осознаю, что это все тяжело, но это надо, помочь все-таки надо что-то сделать для своих же», — Дарья Егорова, студентка 3 курса Можайского техникума.

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Ребята шьют не только термобелье, но и спальные мешки. Всем материалы выдали в министерстве образования области, а сам процесс настраивали сами, вместе с педагогами. Старшим курсам засчитали это за практику.

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Работа проходит на протяжении недели, впереди еще примерно столько же времени. Мастерицы считают, что успеют выполнить вообще весь план. Ожидается, что получится примерно 80 спальников, больше 40 комплектов термобелья. Все это отправится на пункт гуманитарной помощи, а оттуда уйдет ребятам — как мобилизованным, так и добровольцам.

Всего в акции #мывместе принимают участие больше 70 техникумов со всей страны. Таким образом министерство просвещения и министерство образования в регионах вносит свой вклад в поддержку наших ребят.