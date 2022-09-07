Студенты из Коломны помогли аграриям собрать урожай лука и картофеля | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Студенты из Коломны помогли аграриям собрать урожай лука и картофеля

Читать 360tv в

Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья вырастили рекордный урожай овощей этим летом. Собирать его помогают студенты Коломенского аграрного колледжа.

Реклама

«Для многих молодых людей это первый опыт работы. Предприятия настроены привлекать еще больше ребят и даже обеспечивать их жильем на время сборы урожая. Например, СПК имени Ленина подготовил для студентов комфортные общежития с новой мебелью и бытовой техникой. Каждый день их кормят горячим обедом», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На полях АО «Озеры» первокурсники колледжа занимаются сбором ботанических семян лука. Всего за два с половиной рабочих дня отряд из 17 человек собрал около одной тонны луковиц.

Студенты постарше занимаются сбором и сортировкой картошки, которую потом отправляют на склады в поселке Шкинь Коломенского округа и в селе Дединово под Луховицами.

В общей сложности на полях трудятся 40 учащихся Коломенского аграрного колледжа. С 12 сентября аграрии готовы принять на работу еще 20 молодых сотрудников. Все они будут получать официальную зарплату, а за выдающиеся успехи руководители сельскохозяйственных предприятий готовы и премии выписать.

В скором времени фермеры Подмосковья смогут получать землю за символическую сумму. Такое предложение сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона 6 сентября 2022 года.

0 0 0 0 0 0