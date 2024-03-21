Подмосковье 21 марта 2024, 17:31 Студенты из Химок показали авторские постановки на концерте «Звезды МГИК» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Молодые таланты из Химок продемонстрировали свое мастерство на концерте «Звезды МГИК». Студенты исполнили перед зрителями уникальные авторские хореографические и музыкальные номера.

Мероприятие началось с захватывающего танцевального номера, дополненного элементами светового шоу, который сразу задал высокую планку и атмосферу для всего вечера. Затем на сцену вышли 10 студентов-исполнителей, каждый из которых презентовал авторские работы, охватывающие разнообразные жанры и стили.

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Среди участников были как сольные исполнители, так и дуэты: Александра Шерстобитова, Вероника Искандерова, Александра Володина, Мария Маринюка, Амалия Касымова, Валерия Петрова, Милла Саркисян, дуэт Амалии Алиевой и Рафаэля Багаудтинова, а также Ольга Григорьева и Александр Егоров. Каждый выступление было наполнено эмоциями и профессионализмом, подчеркивая индивидуальность и талант молодых артистов.

В конце концерта участники вместе спели финальную песню, после чего зал взорвался аплодисментами.

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