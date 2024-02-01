Подмосковье 01 февраля 2024, 16:53 Студенты из Химок представили интерактивную программу в День культуры на ВДНХ Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Студенты Московского государственного института культуры городского округа Химки присоединились ко Дню культуры на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Они исполнили для гостей знаменитые народные мелодии в рамках интерактивной программы «Веселые раззадоры».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Солистами стали лауреаты всероссийских конкурсов исполнителей и призеры различных премий. Для гостей исполнили знаменитые народные хиты: «Снег, снежок», «Потолок ледяной», «Валенки» и другие.

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«Сегодня тепло на улице. И так здорово, что замечательные артисты призвали весну. Я уже второй раз на выставке „Россия“, и, мне кажется, не последний», — поделилась впечатлениями зрительница Светлана Платонова.

Концертную программу завершили выступления ростовых кукол и веселый хоровод с масленичным колесом и лентами.

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