Подмосковье 16 января 2024, 14:23 Студенты из Химок победили в московском проекте «Музыка в метро» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Музыкальный коллектив из Химок одержал победу в шестом сезоне программы «Музыка в метро». Первое место среди 1000 коллективов Москвы заняли саксофонисты из квартета Clover Sax Quartet.

Артисты представляют класс саксофона доцента кафедры оркестрового исполнительства и дирижирования факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры Ивана Дымы. Членами коллектива квартета стали студенты Олег Клопов, Виктория Антипкина, Даниил Руднев и Константин Баринов.

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Главным организатором всех этапов отбора артистов выступил Московский международный Дом музыки при Департаменте культуры Москвы. Жюри представляли известные деятели культуры: заслуженная артистка России Нина Шацкая, экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев, исполнительный директор ассоциации музыкальных исполнителей и духовых оркестров «Духовое общество имени Валерия Халилова» Юлия Гаврилова, заместитель генерального директора Московского международного Дома музыки по концертной деятельности Евгений Черников и заместитель директора Московского продюсерского центра Никита Беляков и другие известные деятели искусства и культуры.

Проект «Музыка в метро» — это первая в истории страны программа подобного рода, получившая масштабное развитие. Сегодня в столичной подземке открыто 39 площадок для выступлений.

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