Подмосковье 27 марта 2024, 17:31 Студенты из Химок организуют фестиваль «Весенний молодой Пушкин» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках пройдет студенческий фестиваль с образовательной и просветительской программой «Весенний молодой Пушкин». Для участников организуют лекции, мастер-классы, творческие воркшопы. Самые активные примут участие в эфире «Литературного радио».

Фестиваль откроют музыкально-поэтическим концертом «Стихи о России», где прозвучат произведения известных поэтов XX века и современных авторов. В числе выступающих — известный музыкант Сергей Летов.

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Среди специальных гостей концерта — художник Никас Сафронов и предприниматель Сергей Козубенко. Они подарят Союзу писателей России портреты великих поэтов, выполненные Сафроновым.

В завершении программы проведут круглый стол на тему взаимодействия вузов и социальных партнеров в сфере культуры. Там будут представлены успешные кейсы сотрудничества образовательных учреждений с некоммерческими организациями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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