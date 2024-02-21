Подмосковье 21 февраля 2024, 13:51 Студенты из Долгопрудного представили Подмосковье на фестивале «Техноспорт Первых» Министерство социального развития Московской области

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Подмосковные студенты приняли участие в фестивале «Техноспорт Первых». Мероприятие объединило около 600 человек из 39 регионов России. Московскую область представляли студенты Долгопрудненского Физтех-колледжа.

Участникам предстояло пройти традиционные спортивные состязания на силу, ловкость и выносливость, а также показать свое мастерство в технологичных дисциплинах, таких как: «спортивное программирование» и «управление дронами».

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В компетенции скоростного управления дронов представители Подмосковья Егор Алаев и Евгений Жулев показали отличное владение техникой пилотирования и умение выполнять сложные маневры. В компетенции «спортивное программирование» Надежда Липатникова и Никита Руднев продемонстрировали глубокие знания алгоритмов и структур данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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